Красные розы растопили лёд: Анна Седокова намекнула на перемены в личной жизни после трагедии

После трагической потери Яниса Тиммы певица Анна Седокова, кажется, вновь обрела надежду на счастье. Знаменитость поделилась в своём блоге трогательным моментом, намекнув на появление нового поклонника в своей жизни.

Анна рассказала о неожиданном сюрпризе: мужчина, желая порадовать её, отправился на поиски цветов поздно вечером. Он преподнёс ей букет красных роз, которые Анна особенно любит, вместе с плюшевой игрушкой.

"Говорит: "В магазин надо срочно". Я думаю, ладно, отвезу, хотя уже вечер, поздно. Наверное, конфеты нужны. И вот выходит… Нашёл красные, как я люблю. Удивительная жизнь", — рассказала певица.

Имя своего таинственного поклонника Анна раскрывать не стала, оставив простор для догадок. В интернете уже активно обсуждают, что после смерти Яниса Тиммы у певицы мог появиться новый возлюбленный. Сама Анна пока не даёт прямых комментариев, но по всему видно, что в её жизни снова есть место для романтики.

