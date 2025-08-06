Дмитрий Дибров влез в долги по совету жены Полины: молодёжь надо слушать

Телеведущий Дмитрий Дибров оформил ипотеку по совету жены Полины

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что послушал рекомендации жены Полины и взял квартиру в ипотеку.

Фото: Инстаграм Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущий Дмитрий Дибров с семьёй

65-летний Дмитрий Дибров рассказал, что купил квартиру в Москве в кредит. Такой совет ему дала молодая супруга и мать его троих сыновей Полина Диброва.

"Я думал, меньше миллиона долларов в Москве ничего не стоит. А оказывается, копейки! Несколько десятков тысяч долларов — и на, въезжай", — выразил своё удивление Дмитрий.

Телеведущий не пожалел, что последовал рекомендациям супруги, отметив, что молодёжь надо слушать. Он признался, что ранее даже не знал о существовании ипотеки.

Он отметил, что последние 15 лет проживает с семьёй на Рублёвке. Дмитрий уверен, что воспитывать детей лучше за городом.

Ранее сообщалось, что Дибров нанял известного адвоката, чтобы начать бракоразводный процесс с женой, которая младше его на 30 лет.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).



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