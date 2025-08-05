Королевские проблемы: Киркоров лечит геморрой в роскошном отеле на Крите после ожога

Филипп Киркоров лечит геморрой в роскошном греческом отеле — все детали

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Филиппу Киркорову предоставили именной номер в премиальном отеле Elounda Peninsula Luxury Resort на Крите.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

По данным Telegram-канала "Свита короля", артист находится в Греции не только для отдыха. Ему назначена оздоровительная программа, включающая лечение геморроя.

Представитель медицинского персонала отеля заверил, что местные методы эффективны.

"У нас знают, как облегчить жизнь с таким диагнозом. Свечи с оливковым маслом, массажи и ванночки излечат любого", — цитирует канал слова сотрудника.

Ранее в июле хирург Петр Кузнецов заявлял, что Киркорова сложно оперировать из-за сопутствующих проблем со здоровьем.

Новость о "лечении геморроя" вызвала оживленную реакцию в соцсетях. Пользователи иронизируют над "королевским недугом", задаются вопросами о финансировании зарубежного лечения и вспоминают недавний инцидент с певцом.

Напомним, 25 апреля во время выступления в Петербурге на Киркорове загорелся пиджак из-за пиротехники. Артист получил ожог и воспаление суставов (бурсит).

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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