Мы все должны страдать, а он — нет! Россияне требуют отобрать 70-миллионный особняк у Макаревича*

Реакция на особняк Макаревича*: призывы к конфискации имущества

Обнаруженный журналистами особняк Андрея Макаревича* в Подмосковье вызвал гневную реакцию в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Макаревич

Публикация SHOT о сохранившемся у музыканта доме в деревне Подушкино резко контрастирует с его заявлениями о полном разрыве связей с Россией после отъезда в 2022 году.

Особняк, приобретённый ранее у Леонида Ярмольника и оцениваемый примерно в 70 млн рублей, по данным журналистов, пустует и ветшает под присмотром наёмного персонала.

Эта информация стала поводом для обвинений в лицемерии. Пользователи напоминают резкую критику Макаревичем* России и его переезд в Израиль.

Особое возмущение вызвал контраст с реакцией музыканта и его супруги, Эйнат Кляйн, на изъятие их автомобиля израильской армией (ЦАХАЛ) для военных нужд, которому они публично не противились.

Как сообщает "Царьград", в соцсетях разгорелась буря негодования. Многие комментаторы требуют конфисковать особняк, продать его и направить средства в детдома или на государственные нужды.

Звучат обвинения в двуличии и приспособленчестве: "Забрать, продать, деньги — в детдом!", "Отнять на пользу государству! Вон они как с женой радовались за машины свои", "Он всегда был двуличным. Лицемер", "Надеется, что власть поменяется".

* признан иностранным агентом на территории РФ по решению Минюста

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр.



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