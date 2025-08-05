Тайна скоротечности: что стало причиной внезапной кончины Бориса Юхананова?

Стало известно, от чего умер худрук Электротеатра Борис Юхананов

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Названа предполагаемая причина кончины художественного руководителя "Электротеатра Станиславского" Бориса Юхананова.

Фото: commons.wikimedia.org by Dittymathew, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Свеча

В возрасте 67 лет ушёл из жизни Борис Юхананов. Он руководил "Электротеатром Станиславского" с 2013 года. Ему было 67 лет.

Как сообщает Telegram-канал Mash, возможной причиной кончины театрального деятеля стала острая сердечная недостаточность. Она обострилась на фоне хронической патологии. То, где и когда похоронят Юхананова, станет известно позже.

Ранее певец Гарик Сукачёв высказался о смерти Оззи Осборна.

Борис Юхананов является автором таких картин как: "Неуправляемый ни для кого", "Безумный ангел Пиноккио", "Назидание". В качестве режиссёра он поставил свыше 100 театральных спектаклей, пишет "Царьград".

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