Тайна скоротечности: что стало причиной внезапной кончины Бориса Юхананова?

Названа предполагаемая причина кончины художественного руководителя "Электротеатра Станиславского" Бориса Юхананова.
В возрасте 67 лет ушёл из жизни Борис Юхананов. Он руководил "Электротеатром Станиславского" с 2013 года. Ему было 67 лет.
Как сообщает Telegram-канал Mash, возможной причиной кончины театрального деятеля стала острая сердечная недостаточность. Она обострилась на фоне хронической патологии. То, где и когда похоронят Юхананова, станет известно позже.
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Борис Юхананов является автором таких картин как: "Неуправляемый ни для кого", "Безумный ангел Пиноккио", "Назидание". В качестве режиссёра он поставил свыше 100 театральных спектаклей, пишет "Царьград".
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