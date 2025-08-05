Татьяна Тарасова высказалась о смерти Александра Гришина: только женился, родился ребёнок...

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировал трагическую смерть комментатора фигурного катания Александра Гришина.
Татьяна Тарасова выразила соболезнования родным и близким скончавшегося Александра Гришина. Вместе они часто комментировали Чемпионаты Европы и Олимпийские игры.
"Просто ужас. Он только начал жизнь. Он недавно женился, родили ребёночка, мальчика. И такое горе", — высказалась Татьяна.
Тренер отметила, что высоко ценила профессионализм коллеги, который с любовью относился к фигуристам и охотно общался с тренерами.
Известный комментатор фигурного катания Гришин попал под электричку и погиб. Ему было всего 47 лет.
Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975). В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
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