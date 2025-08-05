Татьяна Тарасова высказалась о смерти Александра Гришина: только женился, родился ребёнок...

Татьяна Тарасова выразила соболезнования родным трагически погибшего Александра Гришина

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Тренер Татьяна Тарасова прокомментировал трагическую смерть комментатора фигурного катания Александра Гришина.

Фото: ВК-аккаунт Татьяны Тарасовой by неизвестен is licensed under public doman Тренер Татьяна Тарасова и комментатор Александр Гришин

Татьяна Тарасова выразила соболезнования родным и близким скончавшегося Александра Гришина. Вместе они часто комментировали Чемпионаты Европы и Олимпийские игры.

"Просто ужас. Он только начал жизнь. Он недавно женился, родили ребёночка, мальчика. И такое горе", — высказалась Татьяна.

Тренер отметила, что высоко ценила профессионализм коллеги, который с любовью относился к фигуристам и охотно общался с тренерами.

Известный комментатор фигурного катания Гришин попал под электричку и погиб. Ему было всего 47 лет.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975). В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.



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