Дочка Тимати показала iPhone 18: такой только у меня и у президентов

Наследница рэпера Тимати 11-летняя Алиса Юнусова объяснила, откуда у неё iPhone 18.
Дочь Тимати прятала от бабушки Симоны Юнусовой свой новый телефон. Девочка похвасталась тем, что у неё есть лимитированный образец Айфона 18.
"Такой есть только у меня и у президентов", — похвасталась подросток.
Алиса показала "телефон" и рассказала, что новый Айфон существенно уменьшился в размерах.
Симона выяснила, что за телефон девочка выдавала пульт от телевизора.
"Детство прекрасно своей наивностью и безграничной фантазией", — отреагировала на лукавство внучки мама Тимати.
Ранее беременная невеста Тимати Валентина Иванова намекнула на пол малыша.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.