Дочка Тимати показала iPhone 18: такой только у меня и у президентов

Наследница рэпера Тимати 11-летняя Алиса Юнусова объяснила, откуда у неё iPhone 18.

Дочь Тимати прятала от бабушки Симоны Юнусовой свой новый телефон. Девочка похвасталась тем, что у неё есть лимитированный образец Айфона 18.

"Такой есть только у меня и у президентов", — похвасталась подросток.

Алиса показала "телефон" и рассказала, что новый Айфон существенно уменьшился в размерах.

Симона выяснила, что за телефон девочка выдавала пульт от телевизора.

"Детство прекрасно своей наивностью и безграничной фантазией", — отреагировала на лукавство внучки мама Тимати.

