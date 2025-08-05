Яна Рудковская шокирована: какие тайны скрывает люксовый бренд Armani

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яна Рудковская рассказала, что бренд Armani шьют в антисанитарных условиях
Продюсер Яна Рудковская присоединилась к разоблачению бренда Armani, которые привлекли к пошиву люксовых вещей несчастных и бесправных работников.

Яна Рудковская не прошла мимо новости о том, что детище Джорджио Армани оштрафовали на 3,5 миллиона евро

"Оказалось, что значительная часть изделий из кожи — результат работы субподрядчиков без какого-то контроля. И на их фабриках нашли нарушения безопасности, антисанитарные условия и рабочих трудившиеся нелегально или на "чёрных" схемах", — написала Яна в своём Telegram-канале.

Та же ситуация была и с брендом Loro Piana. Люксовый кашемир шили китайцы-нелегалы за 4 евро в час.

"Ну и как вам такая тихая роскошь?" — задала вопрос Яна.

Ранее Мария Погребняк пожаловалась на упадок качества мировых брендов. Она рассказала, что у люксовой обуви отваливается подошва при первом же дожде.

Уточнения

Giorgio Armani S.p.A. — итальянская компания, специализирующаяся на производстве и торговле одеждой и различными аксессуарами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
