Мария Погребняк поддержала Елену Товстик: собрала волю в кулак

Блогер Мария Погребняк проявила женскую солидарность и присоединилась к группе поддержки Елены Товстик, мужа которой подозревают в романе с Полиной Дибровой.
Мария Погребняк не прошла мимо новости о том, что интересы Елены Товстик в суде будет представлять звёздный юрист Екатерина Гордон.
"Очень рада, что Елена Товстик собрала волю в кулак и начала действовать. Теперь у неё есть адвокат — Екатерина Гордон. Верю, что вместе у них всё получится", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Она призвала женщин никогда не сдаваться.
Поддержала Елену Товстик также телеведущая Лера Кудрявцева.
Ранее Мария Погребняк назвала зашкваром спать с мужем подруги. Она назвала этот поступок сюжетом из дешёвых сериалов. Блогер осудила всех женщин, которые "лезут в чужое гнездо".
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
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