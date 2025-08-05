Новое лицо Даны Борисовой: что скрывает жуткий процесс пластики?

Телеведущая Дана Борисова напугала подписчиков кадрами с подтянутым хирургическим путём лицом.
49-летняя Дана Борисова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она демонстрирует промежуточный результат своей борьбы с морщинами.
Звезда ТВ прибегла к пластической хирургии, чтобы вернуть себе молодость и красоту.
На фото видно, что ей ушили кожу на лице в районе ушей. Выглядит картина довольно жутко.
"Часто кружится голова, настроение прекрасное, нет ни одного синяка, но лицо, конечно, распухшее", — объяснила Дана.
Звезда "Армейского магазина" никогда не скрывала, что часто становится клиентом пластических хирургов. К улучшению внешности с помощью пластики она привлекла и свою 17-летнюю дочь Полину.
Ранее сообщалось, что дочери Даны Борисовой пришлось лечь в психиатрическую клинику.
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.
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