Новое лицо Даны Борисовой: что скрывает жуткий процесс пластики?

Дана Борисова показала лицо на второй день после подтяжки

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова напугала подписчиков кадрами с подтянутым хирургическим путём лицом.

Фото: Инстаграм Даны Борисовой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Дана Борисова

49-летняя Дана Борисова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она демонстрирует промежуточный результат своей борьбы с морщинами.

Звезда ТВ прибегла к пластической хирургии, чтобы вернуть себе молодость и красоту.

На фото видно, что ей ушили кожу на лице в районе ушей. Выглядит картина довольно жутко.

"Часто кружится голова, настроение прекрасное, нет ни одного синяка, но лицо, конечно, распухшее", — объяснила Дана.

Звезда "Армейского магазина" никогда не скрывала, что часто становится клиентом пластических хирургов. К улучшению внешности с помощью пластики она привлекла и свою 17-летнюю дочь Полину.

Ранее сообщалось, что дочери Даны Борисовой пришлось лечь в психиатрическую клинику.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.



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