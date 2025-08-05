Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обрезка, мульча и укрытие защищают розы от морозов и выпревания
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек
Юрист Светлана Стрежнева объяснила, когда дом на своем участке признается самостроем по закону
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия
Volkswagen Beetle возглавил список самых стильных автомобилей бренда
В 2026 году Ростех запустит серийное производство самолётов МС-21, SJ-100 и Ил-114
Эксперты предупредили об опасностях вулканического туризма
Садовод Кашнова рассказала, как натуральные средства помогают против слизней
Какие продукты можно есть на ночь без вреда для фигуры — рекомендации диетологов

Новое лицо Даны Борисовой: что скрывает жуткий процесс пластики?

Дана Борисова показала лицо на второй день после подтяжки
0:59
Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова напугала подписчиков кадрами с подтянутым хирургическим путём лицом.

Телеведущая Дана Борисова
Фото: Инстаграм Даны Борисовой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Дана Борисова

49-летняя Дана Борисова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она демонстрирует промежуточный результат своей борьбы с морщинами.

Звезда ТВ прибегла к пластической хирургии, чтобы вернуть себе молодость и красоту.

На фото видно, что ей ушили кожу на лице в районе ушей. Выглядит картина довольно жутко.

"Часто кружится голова, настроение прекрасное, нет ни одного синяка, но лицо, конечно, распухшее", — объяснила Дана.

Звезда "Армейского магазина" никогда не скрывала, что часто становится клиентом пластических хирургов. К улучшению внешности с помощью пластики она привлекла и свою 17-летнюю дочь Полину.

Ранее сообщалось, что дочери Даны Борисовой пришлось лечь в психиатрическую клинику.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму
Еда и рецепты
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму Аудио 
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
Домашние животные
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Последние материалы
В Иране нашли гробницу девушки бронзового века, поставившую под сомнение гендерные роли
Зелёная аджика с кинзой и чили: пошаговый рецеп
Кинологи назвали 5 типичных ошибок при воспитании собак
Большинство современных турбомоторов работают на АИ-92 и АИ-95
Незлобин о жизни в США: что на самом деле интересует американцев в России
Режим самоочистки стиральной машины устранит запах и плесень без химии
Натуральный уход за волосами: как использовать лимон, чай и огурец после мытья
Гости не хотят уезжать: как отели ОАЭ завлекают отдыхающих
Почему компост перестаёт разлагаться и как это исправить — объясняют агрономы
Как поза во время сна и подушка могут ускорить появление морщин — дерматологи объяснили механизм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.