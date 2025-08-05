Скандал века: жена миллионера Елена Товстик высказалась после измены мужа

Елена Товстик впервые высказалась после скандала с изменой мужа

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Обманутая жена миллионера Романа Товстика Елена Товстик ответила на обвинения после иска на развод и попытку забрать у неё детей.

Фото: ВК-аккаунт Екатерины Гордон by неизвестен is licensed under public doman Жена миллионера Елена Товстик

Катя Гордон разметила в социальных сетях первые кадры с Еленой Товстик после скандала с изменой мужа. Романа Товстика подозревают в отношениях с женой телеведущего Дмитрия Диброва Полины Дибровой.

Многодетная мать назвала ложью обвинения Романа Товстика в том, что она бросила наследников и отправилась за границу.

"Последние два года я вообще не выходила из дома, была с грудным ребёнком, целый год его кормила и занималась пятью детьми и ещё бытом", — рассказала Елена.

Екатерина Гордон поведала, что у женщины стёрли все переписки в телефоне. У Елены также отобрали дочь и сына.

Юрист заявила, что попытается восстановить справедливость и предупредила бизнесмена, чтобы он не прибегал к коррупционным методам.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).



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