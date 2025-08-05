Концерт Олега Майами сорван: рэперу грозит 15 суток ареста и штраф

Скандал на концерте Олега Майами: артисту грозит арест

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Олег Майами оказался под угрозой штрафа и возможного ареста из-за инцидента, произошедшего во время одного из его концертов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Как сообщила адвокат Ольга Власова в Telegram-канале "Звездач", в ходе выступления артист в нецензурной форме обратился к пьяном мужчине, который вел себя агрессивно и мешал мероприятию. Майами подчеркнул, что его шоу приносит радость детям, после чего в резкой форме попросил нарушителя покинуть зал.

Позже в соцсетях певец принес извинения за эмоциональный срыв и отметил, что обычно старается разряжать напряженные ситуации с помощью юмора, но в этот раз не смог сдержаться.

Власова уточнила, что использование ненормативной лексики в концертном зале квалифицируется как административное нарушение, а именно мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Уточнения

Конце́рт (лат. concerto — «состязаюсь») — публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т. п. номеров по определённой, заранее составленной, программе.



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