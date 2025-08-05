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Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?

Вероника Степанова порекомендовала Диброву сделать ДНК-тест на отцовство
Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова объяснила, почему считает правильным подтвердить отцовство Дмитрию Диброву с помощью генетической экспертизы.

Блогер Полина Диброва с сыновьями
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Полина Диброва с сыновьями

Вероника Степанова нашла в социальных сетях Полины Дибровой фото, которое подтверждает, что тесную дружбу с миллионером Романом Товстиком она водит уже почти десят лет.

Вероника Степанова порекомендовала Дмитрию Диброву не пренебрегать советом сделать тест на отцовство.

"Учитывая что Полина с соседом по Рублёвке близко "знакома" много лет, Диброву стоит призадуматься о ДНК-тесте на отцовство", — выразила своё мнение Степанова, которая отличается резкими суждениями.

У Полины Дибровой и её мужа Дмитрия Диброва трое общих детей: 15-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья. 

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров нанял звёздного адвоката, чтобы начать бракоразводный процесс.

Уточнения

Вероника Степанова: Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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