Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?

Психолог Вероника Степанова объяснила, почему считает правильным подтвердить отцовство Дмитрию Диброву с помощью генетической экспертизы.
Вероника Степанова нашла в социальных сетях Полины Дибровой фото, которое подтверждает, что тесную дружбу с миллионером Романом Товстиком она водит уже почти десят лет.
Вероника Степанова порекомендовала Дмитрию Диброву не пренебрегать советом сделать тест на отцовство.
"Учитывая что Полина с соседом по Рублёвке близко "знакома" много лет, Диброву стоит призадуматься о ДНК-тесте на отцовство", — выразила своё мнение Степанова, которая отличается резкими суждениями.
У Полины Дибровой и её мужа Дмитрия Диброва трое общих детей: 15-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров нанял звёздного адвоката, чтобы начать бракоразводный процесс.
Вероника Степанова: Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.
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