Жасмин раскрыла секрет своей красоты: как детский комплекс стал изюминкой

Певица Жасмин рассказала о своём главном комплексе детства

Певица Жасмин объяснила, какой внешний недостаток омрачал её детство, но потом превратился в её изюминку.

Певица Жасмин опубликовала в социальных сетях свои детские фото. Со снимков на нас смотрит очаровательная девочка, однако будущая звезда была недовольная своей внешностью. Ей казалось, что у неё нос неправильной формы.

Малышка мечтала убрать горбинку, прибегнув к ринопластике. Позже она осознала, насколько она красива.

"Как же круто, когда твое лицо не такое, как у всех! Когда в нём есть изюминка, которая, может, и не вписывается в стандарты, но очень идёт тебе!" — написала певица под фото.

Артистка отметила, что полюбить себя ей помогло и то, что в зеркале отражается человек, который очень похож на её любимых родителей.

