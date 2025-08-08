Жасмин раскрыла секрет своей красоты: как детский комплекс стал изюминкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Жасмин рассказала о своём главном комплексе детства
Певица Жасмин объяснила, какой внешний недостаток омрачал её детство, но потом превратился в её изюминку.

Певица Жасмин опубликовала в социальных сетях свои детские фото. Со снимков на нас смотрит очаровательная девочка, однако будущая звезда была недовольная своей внешностью. Ей казалось, что у неё нос неправильной формы.

Малышка мечтала убрать горбинку, прибегнув к ринопластике. Позже она осознала, насколько она красива.

"Как же круто, когда твое лицо не такое, как у всех! Когда в нём есть изюминка, которая, может, и не вписывается в стандарты, но очень идёт тебе!" — написала певица под фото.

Артистка отметила, что полюбить себя ей помогло и то, что в зеркале отражается человек, который очень похож на её любимых родителей.

Ранее певица Жасмин призвала женщин не терпеть отношения, когда разговоры уже не помогают.

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
