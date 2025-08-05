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Стыдно, позорно: Екатерина Гордон призвала женщин покинуть клуб Полины Дибровой

Екатерина Гордон призвала подруг Полины Дибровой покинуть её женский клуб
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон обратилась к участницам клуба жены Дмитрия Диброва Полины Дибровой с призывом выйти из её сообщества.

Блогер Полина Диброва
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Полина Диброва

Екатерина Гордон пристыдила женщин, которые состоят в её клубе путешествий. Она считает, что женщины, которые взаимодействуют с супругой Дмитрия Диброва, себя не уважают.

Она посоветовала дамам покупать билеты в Турцию или Алтай без посредничества Полины.

"Она вас эксплуатирует, зарабатывает на вас, потому что может организовать билетики, поездочку, веселье устроить. Вы платите. А она лезет к мужьям чужим! Уходите из этих клубов! Ужасно, стыдно, позорно!" — выразила своё мнение Екатерина.

Юрист ранее пообещала, что обманутую жену миллионера Романа Товстика Елену берётся бесплатно защищать.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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