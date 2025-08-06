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От обожания до ненависти: почему добродушные фанаты Виктории Бони стали хейтерами после её переезда в Монако?

Виктория Боня рассказала о резком изменении отношения к ней после переезда в Монако
0:57
Шоу-бизнес

Виктория Боня поделилась своими переживаниями по поводу реакции общественности на её переезд в Монако. В беседе со стилистом Алеко Надиряном, запись которой появилась в сети "ВКонтакте", она отметила резкое изменение отношения к ней со стороны российской аудитории.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

По словам Бони, до её отъезда из страны поклонники относились к ней с теплотой и любовью, однако после переезда ситуация кардинально изменилась.

"Как будто людей подменили", — описала она произошедшее, добавив, что столкнулась с сильными оскорблениями и нападками.

Телезвезда объяснила своё решение обосноваться в Монако желанием создать семью со своим бывшим избранником, предпринимателем Алексом Смерфитом. При этом Виктория Боня подчеркнула, что её мотивацией никогда не было стремление найти состоятельного партнёра для обеспечения безбедной жизни.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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