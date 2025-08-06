Вода не прощает ошибок: сестра Бузовой пострадала во время экстремального развлечения — детали инцидента

Несчастный случай на отдыхе: сестра Ольги Бузовой получила серьёзную травму

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавний семейный отдых Ольги Бузовой выдался не совсем таким, как планировалось. Воскресный день, который популярная артистка решила посвятить родным, обернулся неожиданным происшествием. Водная прогулка на вейкборде для сестры Анны закончилась травмой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Во время катания Анна неудачно упала, и падение потребовало вмешательства медиков. Ольга немедленно доставила сестру в больницу, где ей оказали необходимую помощь. В социальных сетях певица поделилась фотографией из медицинского учреждения, на которой Анна, несмотря на боль, старалась улыбаться. Ольга с юмором отметила, что "производственная травма" сестры заживёт до свадьбы, и добавила, что ей наложили два шва.

К счастью, худшие опасения не подтвердились. Анна сообщила в своём блоге, что перелома нет, лишь сильный ушиб, однако ей пришлось сделать прививку от столбняка, о которой она успела прочитать немало информации. Несмотря на болезненные ощущения, Анна сохраняет позитивный настрой и надеется на скорое выздоровление.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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