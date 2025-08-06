Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страх, болезнь или инстинкт: причины, по которым собака ищет укрытие
Юрист Палюлин: вернуть подержанный автомобиль можно при существенном дефекте
Ресвератрол в красном вине не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Салат с говядиной и соусом терияки: пошаговый рецепт
Здоровье Кейт Миддлтон: слухи о потере аппетита и опасной потере веса
Аналитик оценил возможность окончания конфликта на Украине грузинским сценарием
С 1 сентября в России изменится порядок лицензирования торговли алкоголем
Минус 10 лет за одну стрижку: причёски, которые действительно омолаживают
Financial Times: Трамп взбесится, если Уиткофф вернется из РФ без договорённостей

Ростовские тайны Диброва: как выбор первой жены повлиял на его жизнь с Полиной

Знакомая Диброва пролила свет на его первый брак: детали, которые вас удивят
1:10
Шоу-бизнес

Елена Степура, возглавляющая ростовское модельное агентство, поделилась воспоминаниями о прошлом известного телеведущего Дмитрия Диброва. Она рассказала, что до брака с Полиной Дибров был женат на другой модели из Ростова. Этот брак, по словам Степуры, продлился менее года.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Дибров

Степура вспомнила, как после одного из конкурсов в Москве Дибров проявил интерес к Полине, попросив её номер телефона. Так и не получив номер, он нашёл контакт через свои связи и начал общаться с девушкой. В тот момент Полине было всего 17 лет, она ещё не была готова к семейной жизни.

Елена Степура предположила, что, возможно, женившись на другой модели "словно назло Полине", Дибров впоследствии осознал, что его истинным желанием был брак именно с Полиной. Ухаживания Диброва были настойчивыми, и он сумел завоевать расположение всей семьи своей будущей жены.

"Вообще, в их истории всё было красиво. Думаю, Полина была счастлива", — сказала Степура в беседе с kp.ru.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Наука и техника
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Какие домашние средства снимают зуд от укусов комаров — советы врачей Игорь Буккер Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Последние материалы
Фитнес-инструкторы объяснили, как построить рельефное тело без вреда для здоровья
Эвакуация возможна даже при кратковременной остановке в зоне действия запрета
Стилисты назвали 4 удачных сочетания с кожаной курткой на каждый день
Рецепт овощной икры с цветной капустой — подходит для поста и консервирования
Как и когда проводить полив и санитарную обрезку яблонь перед зимой
Wildberries внедрила систему лояльности с кешбэком на будущие заказы — пресс-служба РВБ
Кошка спит в ногах из-за привязанности и чувства безопасности — мнение экспертов
Кудрявцева публично осудила любовника Дибровой за попытку отжать детей у жены
Российские инженеры представили авиационный датчик на своей микросхеме
Стоймость ремонта в стиле прованс, лофт и хайтек — расчёты экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.