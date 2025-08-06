Ростовские тайны Диброва: как выбор первой жены повлиял на его жизнь с Полиной

Знакомая Диброва пролила свет на его первый брак: детали, которые вас удивят

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Степура, возглавляющая ростовское модельное агентство, поделилась воспоминаниями о прошлом известного телеведущего Дмитрия Диброва. Она рассказала, что до брака с Полиной Дибров был женат на другой модели из Ростова. Этот брак, по словам Степуры, продлился менее года.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

Степура вспомнила, как после одного из конкурсов в Москве Дибров проявил интерес к Полине, попросив её номер телефона. Так и не получив номер, он нашёл контакт через свои связи и начал общаться с девушкой. В тот момент Полине было всего 17 лет, она ещё не была готова к семейной жизни.

Елена Степура предположила, что, возможно, женившись на другой модели "словно назло Полине", Дибров впоследствии осознал, что его истинным желанием был брак именно с Полиной. Ухаживания Диброва были настойчивыми, и он сумел завоевать расположение всей семьи своей будущей жены.

"Вообще, в их истории всё было красиво. Думаю, Полина была счастлива", — сказала Степура в беседе с kp.ru.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



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