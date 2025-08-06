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Демоны Ефремова: сваха рассказала, что разрушает его жизнь после освобождения

Сваха назвала главную ошибку в браке Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой
1:36
Шоу-бизнес

Недавно вышедший из колонии Михаил Ефремов пытается наладить свою жизнь в условиях повышенного внимания со стороны прессы. В последнее время стало известно о его возможном разводе с супругой Софьей Кругликовой, с которой он уже расстался. Сваха Анна Осипова поделилась своими размышлениями о текущей ситуации в их семье.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

По её словам, талантливые люди часто сталкиваются с внутренними демонами. Ефремов не стал исключением. Сваха отметила, что настоящая одарённость нередко сопровождается сложностями, такими как зависимость, которую сложно преодолеть. Анна считает, что Михаил получил шанс изменить свою судьбу и избежать участи многих талантливых людей, которые не смогли справиться с подобными проблемами, однако, как именно он воспользуется этим шансом, зависит только от него.

Сваха подчеркнула, что алкоголь может разрушить не только личные отношения, но и саму личность. Развод Ефремова — это следствие изменений, произошедших в его жизни. Анна считает, что Софья, возможно, надеялась на то, что сможет изменить Михаила, но такие изменения возможны лишь при его собственном желании.

Она также отметила, что это не окончание их отношений. Михаилу, пережившему серьёзный стресс, может быть полезно провести время наедине с собой, чтобы переосмыслить всё, что произошло. Важно, чтобы он сделал шаги к переменам ради себя, а не ради ожиданий окружающих.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр и телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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