Невыносимо скучаю: Алёна Шишкова со слезами рассказала о смерти своего кота Иви

Он правда был особенный: Алёна Шишкова трогательно простилась с котом Иви

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алёна Шишкова обратилась к своим подписчикам с трогательным сообщением. Модель поделилась личной трагедией: ушёл из жизни её любимый кот по кличке Иви.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirill72, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Алёна Шишкова

Алёна рассказала, что Иви появился в их семье вскоре после рождения дочери и стал не просто питомцем, а настоящим членом семьи, которого любили все. Кот отличался игривым и ласковым нравом, а также обладал удивительной способностью чувствовать, когда Алёне было плохо. Он всегда приходил, чтобы поддержать её, ложась рядом или на больное место, словно забирая всю боль.

"Вторая вице-мисс Россия-2012" подчеркнула, что Иви был действительно особенным животным и его потеря стала для неё очень болезненной.

"Я знаю, как он скучал по мне, когда я уезжала, а теперь я невыносимо скучаю без него. Я всё понимаю, что время лечит, я уже теряла в детстве любимую кошку, а потом кота, но пока совсем не понимаю, когда время излечит эту мою потерю. Говорят, у котов 9 жизней, возможно, Иви ушёл жить свою следующую жизнь. Спасибо моему преданному малышу за годы, прожитые со мной, за его преданность и любовь. Он правда был совершенно особенный", — написала модель в личном блоге.

В подтверждение своих слов Шишкова опубликовала несколько домашних фотографий, на которых запечатлена вместе с Иви, а также снимки, где её дочь проводит время с любимым питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.