Дочь скорбит: Ксения Собчак призналась, что ей грустно наблюдать за жизнью матери после ухода Анатолия Собчака

Ксения Собчак раскрывает секрет: что чувствует Людмила Нарусова после смерти Анатолия Собчака?

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак в своём проекте "Осторожно: Собчак" поделилась трогательными размышлениями о жизни своей матери Людмилы Нарусовой после того, как не стало Анатолия Собчака. Телеведущая призналась, что ей грустно видеть, как её мама, несмотря на относительно молодой возраст, так и не смогла построить новые отношения.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Ксения выразила глубокое уважение к матери за верность памяти отца, но в то же время не скрывает своей печали от того, что Людмила Борисовна осталась одна.

"Моя мама ни с кем после папы так и не смогла даже встречаться, жить и так далее. И мне, честно говоря, иногда очень грустно, что так. То есть, с одной стороны, я уважаю, что она ценит память папы, а с другой, понимаю, что она всю вторую часть своей жизни живёт одна. И это очень грустно", — поделилась Ксения.

Стоит отметить, что Людмила Нарусова с самого начала не скрывала своего решения не искать новых отношений после смерти мужа. Она неоднократно говорила, что Анатолий Собчак установил для неё настолько высокую планку, что никто другой не смог бы её достичь.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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