Развод с тираном, унитазный король и новая любовь: раскрыта правда о личной жизни Анжелики Агурбаш

Агурбаш скрывает своего избранника перед церемонией из-за мести бывшего мужа

1:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Свадьба Анжелики Агурбаш, которая изначально должна была состояться 31 июля, была перенесена на конец сентября. Причиной изменения даты стало то, что многие приглашённые не успели вернуться из отпусков. Хотя новая дата уже определена, сама звезда предпочитает держать её в секрете. Церемония обещает быть изысканной и интимной, с участием всего 72 гостей. Имя нового избранника певицы пока остаётся неизвестным.

Фото: commons.wikimedia.org by Lyudmil Iliev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анжелика Агурбаш

После негативного опыта, связанного с публичностью в личной жизни, Анжелика решила скрывать свои чувства от посторонних глаз. Она с сожалением вспоминает болезненный развод с Николаем Агурбашем, которого обвиняла в тирании, в то время как он упрекал её в звёздной болезни. Их разрыв сопровождался судебными разбирательствами.

Также непростым периодом для Агурбаш стала неосуществлённая свадьба с Анатолием Побияхо, которого пресса окрестила "унитазным королём". Этот опыт заставил артистку быть более осторожной, особенно учитывая, что её бывший супруг следит за её жизнью в социальных сетях.

"В этом смысле я суеверна — не надо делиться своим счастьем раньше времени, потому что на моего прошлого жениха навешали кучу ужасных ярлыков. "Унитазный король"… Это было настолько отвратительно, настолько мерзко. Я просто знаю, кто это сделал и зачем. Это сделал мой бывший муж, который очень не хочет, чтобы я с кем-то, кроме него, была счастлива", — возмущается Агурбаш в беседе со "СтарХитом".

Уточнения

Анжели́ка Анато́льевна Агурба́ш (бел. Анжаліка Анатольеўна Агурбаш, урождённая Ялинская, в период с 1990 по 2001 год выступала как Лика Ялинская (бел. Ліка Ялінская); род. 17 мая 1970, Минск, СССР) — советская, белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая, в 1990 — 1995 годах — участница группы «Верасы», заслуженная артистка Республики Беларусь (2006).



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