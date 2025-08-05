502 причины для беспокойства: почему Rolls-Royce Филиппа Киркорова стал рекордсменом по штрафам

502 штрафа: Rolls Royce Киркорова попал в чёрный список нарушителей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров оказался злостным нарушителем правил дорожного движения, хотя и не лично.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Как сообщает "Постньюс", за его автомобилем Rolls Royce Ghost числится внушительное количество штрафов — 502. Большую часть из них составляют превышения скорости (410 случаев), зафиксированные дорожными камерами. При этом за рулём, как правило, находился водитель артиста.

Помимо этого, в списке нарушений значатся 23 случая неправильной парковки и 44 — несоблюдения требований дорожных знаков и разметки. Реже всего певец попадался на проезде на красный свет — всего 3 раза. К настоящему моменту все штрафы, выписанные на автомобиль Киркорова, уже оплачены.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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