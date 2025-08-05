502 причины для беспокойства: почему Rolls-Royce Филиппа Киркорова стал рекордсменом по штрафам

Филипп Киркоров оказался злостным нарушителем правил дорожного движения, хотя и не лично.
Как сообщает "Постньюс", за его автомобилем Rolls Royce Ghost числится внушительное количество штрафов — 502. Большую часть из них составляют превышения скорости (410 случаев), зафиксированные дорожными камерами. При этом за рулём, как правило, находился водитель артиста.
Помимо этого, в списке нарушений значатся 23 случая неправильной парковки и 44 — несоблюдения требований дорожных знаков и разметки. Реже всего певец попадался на проезде на красный свет — всего 3 раза. К настоящему моменту все штрафы, выписанные на автомобиль Киркорова, уже оплачены.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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