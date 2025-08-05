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Три брака — три судьбы: почему именно сейчас Татьяна Буланова счастлива как никогда

Секрет Татьяны Булановой: третий брак оказался лучше предыдущих
1:23
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова поделилась своими чувствами относительно нынешнего семейного положения, заявив, что никогда прежде не испытывала такого глубокого счастья в браке.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

После того как два года назад она связала себя узами с избранником, который значительно моложе её, певица обрела долгожданное душевное равновесие. Артистка открыто говорит, что такого уровня комфорта и гармонии она не достигала ни в одном из предыдущих союзов. Хотя идеальных отношений, как известно, не существует, Татьяна признаётся, что недостатки нынешнего брака для неё практически незаметны.

"Все мои три брака — совершенно разные. В каждом из них были свои плюсы и свои минусы. Сейчас, с моим третьим мужем, плюсов больше. И минусов я, честно говоря, и не вспомню. Они, даже если и есть, то совсем незначительные, незаметные. Конечно, не бывает так, что всё хорошо всегда, но мы ещё с ним даже не ругались", — рассказала она в разговоре с mk.ru.

Татьяна считает, что ключ к таким отношениям кроется в простых, но важных вещах: когда присутствует искренняя любовь, то естественным образом возникают взаимное уважение, готовность идти на уступки и стремление избегать конфликтов и разногласий.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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