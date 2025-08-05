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Новые горизонты Игоря Корнелюка: почему он оставляет Бандитский Петербург позади?

Корнелюк исключил своё участие в возможном продолжении Бандитского Петербурга
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Шоу-бизнес

Игорь Корнелюк прокомментировал слухи о возможном возрождении сериала "Бандитский Петербург". Он категорически заявил, что не располагает никакой информацией о планах по созданию ремейка.

Ноты
Фото: commons.wikimedia.org by Schiller12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ноты

Более того, Корнелюк подчеркнул, что, даже если такой проект будет запущен, он не намерен принимать в нём участие в качестве композитора.

"А зачем? Тут всё уже сделано", — сказал Корнелюк в интервью Фонтанке.

Он также отметил, что его творческие интересы сейчас сосредоточены на других проектах. Например, в конце прошлого года состоялась премьера его мюзикла "Фауст", основанного на произведении Гёте.

Уточнения

И́горь Евге́ньевич Корнелю́к (бел. Ігар Яўгенавіч Карнялюк; род. 16 ноября 1962, Брест, Белорусская ССР, СССР) — советский и российский певец, композитор и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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