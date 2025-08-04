Сколько платили Прохору Шаляпину за позор? Откровения Кушанашвили шокируют

Отар Кушанашвили рассекретил гонорары Прохора Шаляпина на Пусть говорят

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, сколько платили Прохору Шаляпину за то, чтобы он позорился на шоу "Пусть говорят".

Фото: Телеграм-канал Прохора Шаляпина by неизвестен is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Отар Кушанашвили обнародовал доходы Прохора Шаляпина на передаче "Пусть говорят". Выяснилось, что поклонник пожилых дам участвовал в проекте за скромный гонорар до 50 тыс. руб. Между тем сам Кушанашвили в роли шумного аналитика зарабатывал всего лишь около двадцати тысяч.

Для контраста вспомним историю Марии Шукшиной, поведавшей однажды, что её дочь получила 2 миллиона рублей за то, что вынесла семейный конфликт на публику.

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", аналогичную сумму запрашивали Тарзан и Наташа Королёва за обсуждение своей личной драмы — однако никто им платить не стал. За резонансный скандал с дочерью Любови Успенской предлагали целых пять миллионов, но певица резко отвергла предложение продюсеров.

Сам Прохор заявлял, что давно уже перерос шоу "Пусть говорят" и согласится выступить там только за баснословную сумму.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.