Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России ожидается рекордный экспорт пшеницы
Аландские острова для тех, кто любит гастрономическое путешествие и каякинг
Современные гаджеты для сна: будильники и нейростимуляция для улучшения отдыха
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Симптомы медленного Wi-Fi: как быстро диагностировать и решить проблему
Guardian: эксперимент раскрыл слабую связь между данными умных часов и реальным стрессом
Российские водители продолжают верить в дорожные приметы
Как сохранить здоровье кожи в подростковом возрасте
Веганский шоколадный мусс: авокадо раскрывает свой потенциал в десерте

Сколько платили Прохору Шаляпину за позор? Откровения Кушанашвили шокируют

Отар Кушанашвили рассекретил гонорары Прохора Шаляпина на Пусть говорят
1:09
Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, сколько платили Прохору Шаляпину за то, чтобы он позорился на шоу "Пусть говорят".

Певец Прохор Шаляпин
Фото: Телеграм-канал Прохора Шаляпина by неизвестен is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Отар Кушанашвили обнародовал доходы Прохора Шаляпина на передаче "Пусть говорят". Выяснилось, что поклонник пожилых дам участвовал в проекте за скромный гонорар до 50 тыс. руб. Между тем сам Кушанашвили в роли шумного аналитика зарабатывал всего лишь около двадцати тысяч.

Для контраста вспомним историю Марии Шукшиной, поведавшей однажды, что её дочь получила 2 миллиона рублей за то, что вынесла семейный конфликт на публику.

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", аналогичную сумму запрашивали Тарзан и Наташа Королёва за обсуждение своей личной драмы — однако никто им платить не стал. За резонансный скандал с дочерью Любови Успенской предлагали целых пять миллионов, но певица резко отвергла предложение продюсеров.

Сам Прохор заявлял, что давно уже перерос шоу "Пусть говорят" и согласится выступить там только за баснословную сумму. 

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Новости спорта
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе Аудио 
Учёные из США: причиной гибели динозавров стало испарение пород, а не пожары
Наука и техника
Учёные из США: причиной гибели динозавров стало испарение пород, а не пожары Аудио 
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron
Наука и техника
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Последние материалы
Аландские острова для тех, кто любит гастрономическое путешествие и каякинг
Современные гаджеты для сна: будильники и нейростимуляция для улучшения отдыха
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Симптомы медленного Wi-Fi: как быстро диагностировать и решить проблему
Guardian: эксперимент раскрыл слабую связь между данными умных часов и реальным стрессом
Российские водители продолжают верить в дорожные приметы
Как сохранить здоровье кожи в подростковом возрасте
Веганский шоколадный мусс: авокадо раскрывает свой потенциал в десерте
Эхинацея пурпурная укрепляет иммунитет и проста в выращивании — врачи
Кроссфит развивает силу, выносливость и скорость — мнение тренеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.