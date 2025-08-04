Журналист Отар Кушанашвили рассказал, сколько платили Прохору Шаляпину за то, чтобы он позорился на шоу "Пусть говорят".
Отар Кушанашвили обнародовал доходы Прохора Шаляпина на передаче "Пусть говорят". Выяснилось, что поклонник пожилых дам участвовал в проекте за скромный гонорар до 50 тыс. руб. Между тем сам Кушанашвили в роли шумного аналитика зарабатывал всего лишь около двадцати тысяч.
Для контраста вспомним историю Марии Шукшиной, поведавшей однажды, что её дочь получила 2 миллиона рублей за то, что вынесла семейный конфликт на публику.
Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", аналогичную сумму запрашивали Тарзан и Наташа Королёва за обсуждение своей личной драмы — однако никто им платить не стал. За резонансный скандал с дочерью Любови Успенской предлагали целых пять миллионов, но певица резко отвергла предложение продюсеров.
Сам Прохор заявлял, что давно уже перерос шоу "Пусть говорят" и согласится выступить там только за баснословную сумму.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.