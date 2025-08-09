Ида Галич открывает секрет возвращения в форму после родов: вдохновляет Оксана Самойлова

Ида Галич заявила, что хочет после родов выглядеть как Оксана Самойлова

Блогер Ида Галич поставила себе цель вернуться в форму после родов. За образец она взяла себе фигуру Оксаны Самойловой.

Ида Галич, которая недавно стала мамой во второй раз, болезненно отреагировала на замечание подписчицы, которая отметила, что у звезды заметен ещё животик.

Блогер не прошла мимо такого бестактного комментария.

"Слава Богу, есть Иринка. Я думала, это пресс в зеркале отражается на шестой день после родов!" — написала Ида под кадрами.

Галич призналась, что восхищается матерью четверых детей Оксаной Самойловой, которая смогла после многочисленных родов сохранить идеальную фигуру.

"Мне бы очень хотелось после родов быть, как Оксана Самойлова, но обычная женщина выглядит примерно так", — ответила хейтерам Ида.

Ранее сообщалось, что Ида Галич родила дочь после экстренного кесарева сечения.

