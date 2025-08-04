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Оззи Осборн и еда навынос: сын раскрыл кулинарные тайны легенды

Оззи Осборн: сын рассказал о кулинарных привычках и любимой еде отца
0:54
Шоу-бизнес » Зарубежный

Пищевые привычки Оззи Осборна раскрыл его сын Джек в шоу "Готовим со звёздами", записанном до смерти музыканта.

Оззи Осборн
Фото: commons.wikimedia.org by Morten Skovgaard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оззи Осборн

По словам Джека, легенда рока был крайне привередлив в еде и никогда надолго не задерживал одного повара, даже опытного профессионала.

"В детстве мы ели картофельные вафли, пока не переехали в Америку", — вспоминает Джек.

После переезда в США семья Осборнов питалась преимущественно едой навынос. Исключение составляли дни, когда к ним приходил личный повар.

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года после многолетней борьбы с болезнью Паркинсона и череды операций на позвоночнике. За 17 дней до смерти, 5 июля, он дал прощальный концерт "Back to the Beginning", преодолевая физическую слабость.

Уточнения

О́ззи О́сборн (англ. Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл О́сборн, англ. John Michael Osbourne; 3 декабря 1948, Марстон-Грин, Уорикшир — 22 июля 2025, Джорданс, Бакингемшир) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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