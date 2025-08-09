Как Дженнифер Лопес в 56 лет выглядит на 35: секреты молодости от Рудковской

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яну Рудковскую в Астане восхитила внешность вечно молодой Дженнифер Лопес
Яна Рудковская объяснила, почему восхищается нестареющей Дженнифер Лопес. Продюсер посетила концерт звезды в Казахстане.

Певица Дженнифер Лопес
Фото: ВК-аккаунт Дженнифер Лопес by неизвестен is licensed under public doman
Певица Дженнифер Лопес

Яна Рудковская не пропустила выступление Дженнифер Лопес в Астане. Она отметила, что певица с каждым годом становится только лучше.

"Пример для всех нас! Как можно в 56 лет выглядеть на 35! Даже в Астане в отеле St Rigens она 2 часа тренировалась в спортзале!" — написала Яна в своём Telegram-канале.

Рудковская отметила, что Лопес двигается на сцене лучше чем молодые профессионалы. Восхитили её и энергия Лопес.

"Добрая, искренняя, без пафоса и звёздной болезни, хотя и в статусе — Мега-звезды!" — перечислила достоинства знаменитости Яна.

Рассказала продюсер, что Лопес за своё выступление зарабатывает до 3,5 миллионов долларов.

Уважает Яна Дженнифер Лопес и за то, что звезда — большая труженица, которая ведёт здоровый образ жизни.

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
