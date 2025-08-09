Как Дженнифер Лопес в 56 лет выглядит на 35: секреты молодости от Рудковской

Яна Рудковская объяснила, почему восхищается нестареющей Дженнифер Лопес. Продюсер посетила концерт звезды в Казахстане.
Яна Рудковская не пропустила выступление Дженнифер Лопес в Астане. Она отметила, что певица с каждым годом становится только лучше.
"Пример для всех нас! Как можно в 56 лет выглядеть на 35! Даже в Астане в отеле St Rigens она 2 часа тренировалась в спортзале!" — написала Яна в своём Telegram-канале.
Рудковская отметила, что Лопес двигается на сцене лучше чем молодые профессионалы. Восхитили её и энергия Лопес.
"Добрая, искренняя, без пафоса и звёздной болезни, хотя и в статусе — Мега-звезды!" — перечислила достоинства знаменитости Яна.
Рассказала продюсер, что Лопес за своё выступление зарабатывает до 3,5 миллионов долларов.
Уважает Яна Дженнифер Лопес и за то, что звезда — большая труженица, которая ведёт здоровый образ жизни.
