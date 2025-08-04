Слухи о разводе Диброва: телеведущего заметили в компании загадочной девушки

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре новых обсуждений после публикаций о возможном разводе с женой Полиной.
Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", Диброва заметили в компании молодой девушки.
Это произошло на фоне скандала: СМИ ранее сообщили об измене Полины Дибровой с мужем подруги. Ни Дмитрий, ни Полина публично не комментировали ситуацию в браке. Пользователи Сети активно обсуждают увиденное.
"У меня подруга пару недель назад видела его в рестике с очень-очень юной особой", — пишут очевидцы, предполагая, что Дибров "не переставал гулять".
Однако другие подписчики выдвинули иную версию. Они связали появление спутницы с проблемами со здоровьем телеведущего: "Дедушка еле ноги волочит… Все его зазнобы — это сиделки".
Напомним, Дибров перенёс инсульт в 2022 году, и, по данным СМИ, ему требуется помощь.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
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