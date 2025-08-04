Вдовец снова счастлив: как семья покойной жены приняла новую любовь Лиама Нисона?

Сестра покойной жены Лиама Нисона поддержала его отношения с Памелой Андерсон

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Роман Лиама Нисона и Памелы Андерсон получил неожиданное и трогательное одобрение. Джоэли Ричардсон, сестра покойной жены Нисона Наташи, публично поддержала новую пару.

Фото: commons.wikimedia.org by 2022manigh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лиам Нисон

После того как Андерсон опубликовала 1 августа серию совместных фото с Нисоном, Джоэли оставила под постом несколько эмодзи в виде красных сердец.

Её комментарий собрал заметное количество лайков от поклонников, оценивших этот жест.

"Как всегда, скромно и с любовью", "Очень мило с вашей стороны", "Это всё любовь" — написали пользователи под реакцией Ричардсон.

Нисон был женат на Наташе с 1994 года до её трагической гибели в 2009 году. У пары осталось двое сыновей.

73-летний актёр, долгое время избегавший серьёзных отношений после смерти супруги, нашёл любовь с 58-летней Андерсон. По словам Нисона, он "безумно влюбился" в партнёршу по съёмкам ремейка "Голого пистолета" ещё в октябре прошлого года.

Инсайдеры подтверждают искренность их чувств, опровергая слухи о пиаре.

Уточнения

Уильям Джон (Лиам) Ни́сон (англ. William John (Liam) Neeson; род. 7 июня 1952) — ирландский актёр театра, кино и телевидения.



Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения.



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