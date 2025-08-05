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91 миллионов просмотров: какой мрачный секрет кроется в новом шедевре Netflix «Экстерриториальность»?

Фильм Экстерриториальность бьёт рекорды по просмотрам на Netflix
1:40
Шоу-бизнес

Новый немецкий триллер на немецком и английском языках под названием "Экстерриториальность" (Exterritorial) стал одним из самых популярных фильмов Netflix всего за три месяца после своего выхода.

Netflix
Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Netflix

Фильм дебютировал сразу же на вершине чартов платформы 30 апреля 2025 года и продолжает оставаться там уже двенадцать недель подряд, согласно отчету портала Tudum.

По итогам первой половины 2025 года фильм занял четвёртое место среди десяти наиболее просматриваемых картин Netflix — общее количество просмотров составило 91,4 миллиона раз, а количество часов просмотра достигло колоссальных 166 миллионов часов. Несмотря на такую популярность, зрительская оценка фильма оказалась невысокой — лишь 51%, хотя негативные отзывы критиков отсутствуют.

Сюжет картины повествует историю женщины, пытающейся спасти сына, пропавшего в американском посольстве Германии прямо во время собеседования на получение визы. Однако главная героиня — вовсе не обычная мать: в прошлом она была спецназовцем, специализировавшимся на извлечении целей из опасных ситуаций. Ее поиски приводят к раскрытию мрачной интриги внутри консульства, представители которого пытаются убедить женщину, будто её сын вообще не появлялся в посольстве.

Режиссёром выступил Кристиан Цюрберт, вдохновленный собственным опытом посещения американского посольства для оформления виз своей семье.
 

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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