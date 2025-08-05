91 миллионов просмотров: какой мрачный секрет кроется в новом шедевре Netflix «Экстерриториальность»?

Новый немецкий триллер на немецком и английском языках под названием "Экстерриториальность" (Exterritorial) стал одним из самых популярных фильмов Netflix всего за три месяца после своего выхода.
Фильм дебютировал сразу же на вершине чартов платформы 30 апреля 2025 года и продолжает оставаться там уже двенадцать недель подряд, согласно отчету портала Tudum.
По итогам первой половины 2025 года фильм занял четвёртое место среди десяти наиболее просматриваемых картин Netflix — общее количество просмотров составило 91,4 миллиона раз, а количество часов просмотра достигло колоссальных 166 миллионов часов. Несмотря на такую популярность, зрительская оценка фильма оказалась невысокой — лишь 51%, хотя негативные отзывы критиков отсутствуют.
Сюжет картины повествует историю женщины, пытающейся спасти сына, пропавшего в американском посольстве Германии прямо во время собеседования на получение визы. Однако главная героиня — вовсе не обычная мать: в прошлом она была спецназовцем, специализировавшимся на извлечении целей из опасных ситуаций. Ее поиски приводят к раскрытию мрачной интриги внутри консульства, представители которого пытаются убедить женщину, будто её сын вообще не появлялся в посольстве.
Режиссёром выступил Кристиан Цюрберт, вдохновленный собственным опытом посещения американского посольства для оформления виз своей семье.
Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.
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