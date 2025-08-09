Татьяна Буланова и её подтанцовка: как танцоры певицы стали мемами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Танцоры Татьяны Булановой стали звёздами соцсетей
Шоу-бизнес

Подтанцовка певицы Татьяны Булановой превратилась в мемы для социальных сетей.

Певица Татьяна Буланова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Татьяна Буланова

Татьяна Буланова, которая наряду с Надеждой Кадышевой обрела вторую волну популярности среди молодёжи, удивила публику своим выступлением.

Зрителей привлекли танцоры Булановой, которые в неспешном ритме танцевали незамысловатые танцы за спиной певицы. Публика подметила, что 56-летняя Татьяна работает со своими ровесниками, которые еле поспевают за музыкой.

Хореография танцоров стала настоящим мемом.

Интернет-пользователи предположили, что Буланова остаётся верной своей проверенной команде, с которой начинала путь на эстраде.

Ранее Татьяна Буланова раскрыла секреты счастливой семейной жизни.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
