Меню как у Джей Ло: блогер повторил заказ звезды в Ереване - что из этого вышло

Дженнифер Лопес оценила армянскую кухню: что вошло в меню звезды перед концертом

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дженнифер Лопес посетила элитный ресторан Cascade Royal в Ереване накануне своего концерта в рамках тура UP ALL NIGHT.

Фото: flickr.com by dvsross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дженнифер Лопес

Как сообщает "Sputnik Армения", певица с командой выбрала столик на веранде. В меню звезды вошли цитрусовый лимонад, мацун, ассорти европейских сыров, брускетта с лососем, оливки и лаваш.

Особое впечатление на Лопес произвели национальные армянские блюда: толма, шашлык и горячее "время баклажана" (смбук тайм).

После визита Лопес блогер Камо Товмасян заказал точно такое же меню, заняв тот же столик. По его словам, стоимость повтора обеда звезды составила 37 тысяч долларов.

Визит певицы привлёк внимание на фоне сообщений о выделении 7 млн долларов бюджетных средств на организацию её выступления в Армении.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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