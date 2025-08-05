Навка рассказала, что Дмитрию Пескову удалось укротить её неукротимый характер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Навка заявила, что Дмитрий Песков её укротил
0:41
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка раскрыла тайну её отношений с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка
Фото: Инстаграм Татьяны Навки by неизвестен is licensed under public doman
Пресс-секретарь Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка

Татьяна Навка опубликовала в социальных сетях серию снимков в обнимку с Дмитрием Песковым.

На фото одетые во всё чёрное супруги показывают свои нежные семейные отношения.

"Укротил неукротимую", — подписала кадры звезда фигурного катания.

Ранее Татьяна Навка призналась, что ласково называет мужа белогвардейцем.

Дмитрий Песков рассказывал, что Татьяна Навка зарабатывает больше, чем он. Пресс-секретарь Владимира Путина заявлял, что живёт на средства супруги.

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

Автор Елена Былкина

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
