Навка рассказала, что Дмитрию Пескову удалось укротить её неукротимый характер

Фигуристка Татьяна Навка раскрыла тайну её отношений с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.
Татьяна Навка опубликовала в социальных сетях серию снимков в обнимку с Дмитрием Песковым.
На фото одетые во всё чёрное супруги показывают свои нежные семейные отношения.
"Укротил неукротимую", — подписала кадры звезда фигурного катания.
Ранее Татьяна Навка призналась, что ласково называет мужа белогвардейцем.
Дмитрий Песков рассказывал, что Татьяна Навка зарабатывает больше, чем он. Пресс-секретарь Владимира Путина заявлял, что живёт на средства супруги.
Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.