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Питер – это город, где музыка случается сама: Markul удивил всех своим спонтанным концертом

Рэпер Markul представил новый хит на спонтанном концерте у Дворцовой в Петербурге
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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Markul (Марк Маркулис) преподнёс сюрприз жителям и гостям Санкт-Петербурга, устроив спонтанный концерт на Дворцовой площади.

Дворцовая площадь
Фото: flickr.com by Richard Mortel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дворцовая площадь

Артист просто прогуливался по городу, когда услышал уличных музыкантов. Импульсивно присоединившись к ним, Markul превратил момент в полноценное выступление.

Особую значимость событию придала внеплановая премьера: рэпер впервые публично исполнил свой новый хит прямо на площади.

Помимо премьеры, прозвучали известные хиты музыканта — "Стрелы" и "Осадки". Запись импровизированного концерта появилась в Telegram-канале "Mash на Мойке".

"Питер — это город, где музыка случается сама", — прокомментировал свой поступок Markul. 

Уточнения

Markul (рус. Марку́л; настоящее имя — Ма́рк Вади́мович Марку́лис; латыш. Mārkas Markūlis; род. 31 марта 1993, Рига) — российский хип-хоп-исполнитель, певец, автор песен и бывший член творческого объединения «Green Park Gang». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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