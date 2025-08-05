Несправедливо умирать от рака: Кушанашвили сделал шокирующее заявление о своей борьбе с болезнью

Скручивает в бараний рог: Отар Кушанашвили раскрыл шокирующие последствия борьбы с раком

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили поделился своими переживаниями в борьбе с раком, отметив, что болезнь порой заставляет его чувствовать себя крайне плохо. В интервью kp.ru он рассказал, что, несмотря на улучшения, бывают дни, когда он испытывает сильные боли и не может нормально передвигаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

Журналист описал свои ощущения, сравнив их с тем, как будто его "скручивает в бараний рог", что приводит к физическому истощению и затрудняет передвижение. Он подчеркнул, что болезнь непредсказуема и коварна и в такие моменты ему действительно тяжело.

Кушанашвили также отметил важность следования рекомендациям врачей и выразил уверенность, что желание жить и дисциплина могут помочь ему справиться с недугом. Он с сожалением констатировал, что на сегодняшний день не существует универсального средства против рака, но он полон решимости противостоять этой болезни.

"Да, я понимаю, сколько людей видят во мне человека, который борется с раком. Невозможно, чтобы высшее творение природы — человек — умирал от рака. Это несправедливо. И с этим нужно покончить. Я буду первым, кто с этим покончит", — резюмировал он.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვას ძე კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.



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