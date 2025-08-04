Как Лопес в Ереване разочаровала фанатов: 40 тысяч на ветер, грязь и драки на концерте мечты

Российские поклонники Лопес возмущены хаотичной организацией концерта в Ереване

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Российские поклонники Дженнифер Лопес выразили резкое недовольство организацией её концерта в Ереване.

Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дженнифер Лопес

Потратив свыше 40 тысяч рублей на билеты и перелёт, они столкнулись с серьёзными проблемами.

Основной претензией стало несоответствие стадиона имени Вазгена Саркисяна масштабу события. Площадка оказалась слишком мала для мирового артиста, особенно с учётом 15 тысяч приехавших из-за рубежа фанатов.

Организационные просчёты усугубились длительным ожиданием выхода Лопес. Публика провела в 30-градусной жаре более часа, что привело к недомоганию некоторых зрителей.

Условия на местах также вызвали нарекания: сиденья были грязными, и поклонникам пришлось очищать их самостоятельно. Напряжение возникло и у сцены, где едва не начались драки из-за борьбы за лучший обзор для съёмки.

При этом саму Дженнифер Лопес зрители оценили исключительно высоко, отметив её профессионализм и полную самоотдачу на сцене.

Концерт в Ереване прошёл в рамках тура Up All Night. Ранее, 1 августа, выступление в Казахстане также сопровождалось инцидентами с дракой и эвакуацией.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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