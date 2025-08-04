Роман Товстик и Полина Диброва: Аллу Пугачёву использовали для тайных свиданий?

Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва приводила Романа Товстика, с которым у неё якобы был роман, к Алле Пугачёвой.

Фото: Инстаграм Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва и Полина Диброва

В Сети отыскали старый пост Полины Дибровой с фото, на которым она запечатлена с миллионером Романом Товстиком в компании Аллы Пугачёвой.

Полина и Товстик остались в восторге от знакомства с Аллой Пугачёвой.

"Алла Борисовна просто чудо человек! Такая яркая, такая добрая и открытая! И очень гостеприимная… Мы с Романом получили огромное удовольствие от общения с Примадонной. A, главное, поняли, что ей всё понравилось", — гласит подпись под снимком.

Пост датируется весной 2016 года. Интернет-пользователи отметили, что Диброва водила тесное знакомство с Товстиком почти 10 лет.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров доверил свой бракоразводный процесс звёздному адвокату Александру Добровинскому.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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