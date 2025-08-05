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Они глазеют на это: Отар Кушанашвили раскрыл секрет бешеной популярности Надежды Кадышевой у молодёжи

Не только песни: Кушанашвили раскрыл, что привлекает молодёжь в Надежде Кадышевой
1:53
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили поделился своим мнением о бешеной популярности Надежды Кадышевой среди молодого поколения. Журналист в интервью для kp. ru высказал предположение, что зрители приходят на концерты певицы в первую очередь ради зрелищной составляющей.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Надежда Кадышева

"Имён, которые бы меня поразили, я не вижу. Из того, что я увидел, от Коли Баскова до феномена Кадышевой, ничто меня не удивляет. Это не революционные процессы. Высшая ирония в том, что главная строчка Кадышевой, которую преподносят как образцовую певицу для молодого поколения, — "Нелюбимые с нелюбимыми", — отметил Отар Кушанашвили.

По мнению телеведущего, ещё в 90-е годы музыка Надежды Кадышевой и её коллектива "Золотое кольцо" казалась ему не совсем соответствующей духу времени. Сейчас же 66-летняя артистка добилась огромного успеха у публики, которая ищет развлечений. Отар Кушанашвили полагает, что молодёжь воспринимает выступления певицы как своеобразное шоу.

"Я думаю, что молодые просто ещё и глазеют на это. Для тиктоковского поколения это ещё и момент цирковой. В этом ничего обидного для артистов нет. На Rammstein тоже ходили ради шоу. Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния. Единственное, что меня смущает, как я сказал в программе "Каково?!": "Вы загоняете так женщину", — заявил Кушанашвили.

Шоумен также подчеркнул, что песни Надежды Кадышевой можно рассматривать как своеобразный протест против современных исполнителей, чьи композиции зачастую трудно воспринимаются.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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