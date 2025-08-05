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Иллюзия или реальность? Алсу и Оксана Самойлова поразили публику на празднике Джигана — как такое возможно?

Алсу и Самойлова спровоцировали жаркий спор в Сети из-за внешнего сходства
1:11
Шоу-бизнес

На недавнем праздновании 40-летия рэпера Джигана, собравшем множество знаменитостей, певица Алсу оказалась в центре внимания. Артистка, появившаяся на вечеринке в элегантном чёрном наряде — топ, кожаные брюки и туфли-лодочки, с выразительным макияжем, — поделилась впечатлениями от мероприятия в своих социальных сетях.

Алсу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алсу

Особый интерес вызвал ролик, который Алсу записала вместе с супругой именинника Оксаной Самойловой. Обе дамы своими образами напоминали друг друга, что и подтолкнуло Алсу к шутливому комментарию об их внешнем сходстве.

"Это Самойлова или Алсу, Алсу или Самойлова, все на одно лицо?" — написала знаменитость.

Этот пост вызвал бурную реакцию в интернете. Многие подписчики Алсу согласились с её наблюдением, но нашлись и те, кто увидел больше сходства певицы с Анастасией Решетовой. Звёздные коллеги в свою очередь подчеркнули индивидуальность каждой из женщин.

"Ну нет. Похожи, конечно, но не так, чтобы спутать", — написала Яна Рудковская.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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