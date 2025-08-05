Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко

Звёздный конфликт: Лариса Гузеева разнесла Прохора Шаляпина, тот ответил зеркально

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На съёмках музыкального шоу "Перепой звезду" произошёл конфликт между известной актрисой Ларисой Гузеевой и певцом Прохором Шаляпиным. Инцидент разгорелся после того, как Шаляпин исполнил композицию "Единственная моя" в дуэте с 24-летним Евгением Гапоновым.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Несмотря на бурную реакцию зала, который встретил выступление овациями, Лариса Гузеева осталась крайне недовольна. Она открыто выразила своё разочарование, назвав исполнение ужасным и поставив под сомнение искренность восторга зрителей. Актриса не стеснялась в выражениях, заявив, что даже она сама могла бы спеть лучше.

Прохор Шаляпин не остался в долгу и ответил на критику Гузеевой. Он обвинил её в непрофессионализме и хамстве, отметив, что она сама не является эталоном ведущей и не может сравниться с известными дикторами. Певец подчеркнул, что, несмотря на свои скромные вокальные данные, он является артистом, а Гузеева, занимая судейское кресло, должна была вести себя более корректно.

В итоге Гузеева, напомнив о своей роли судьи, демонстративно проголосовала против Шаляпина.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.