94-летний Иван Краско в критическом состоянии: что стоит за его болезнью?

Ослепшего и оглохшего Ивана Краско могут определить в хоспис

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Состояние здоровья 94-летнего актёра Ивана Краско резко ухудшилось. Он находится в медицинском учреждении вот уже несколько суток подряд.

Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы

У пожилого деятеля культуры диагностировали злокачественное новообразование. Теперь специалисты заняты поиском подходящего учреждения с непрерывным врачебным уходом.

Менеджер знаменитости Вячеслав Смородинов поделился информацией о самочувствии больного артиста. Он отметил, что самочувствие Ивана Ивановича остается прежним.

Длительное время об актёре заботились дети, однако поддерживать домашнее обслуживание стало невозможным — медицинский персонал нужен круглосуточно.

"Мы бьём тревогу, чтобы он попал под круглосуточное наблюдение. В хоспис или Дом ветеранов. Сейчас его ожидает дополнительное обследование. У него запредельный возраст. Он почти ничего не видит и слышит через раз", — цитирует слова представителя артиста издание "Абзац".

Последние годы жизни Ивана Краско были омрачены серьёзными недугами: коронавирусная инфекция, сердечный приступ и дважды случавшиеся небольшие инсульты. Нарушилась работа органов пищеварения. Питание осуществляется исключительно посредством специального устройства.

Сейчас Иван Краско размещён в отделении интенсивной терапии. Родственники тревожатся, опасаясь возможных последствий анестезии в случае, если понадобится хирургическое вмешательство.

Уточнения

Ива́н Ива́нович Краско́ (при рождении Бахва́лов; род. 23 сентября 1930, Вартемяги, Куйвозовский финский национальный район, Ленинградская область, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, писатель. Народный артист Российской Федерации (1992).



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