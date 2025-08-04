Одни понты: певец Niletto проявил признаки звёздной болезни

Певца Данилу Прыткова, известного под псевдонимом Niletto, обвинили в звёздной болезни.
Певца Niletto упрекнули в том, что он отказывается делать совместные фото с поклонниками. В этом увидели высокомерие артиста, который забыл о том, что именно зрительская любовь сделала его популярным.
Сам Данила объясняет своё поведение тем, что фотосессии с фанатами якобы отнимают у него энергию. После таких съёмок, по признанию певца, он становится злым и грустным.
Ранее певица Алёна Апина пожаловалась на певца Niletto, который грубо отказал ей в сотрудничестве.
Как сообщает "Царьград", такие оправдания показались публике неубедительными. Интернет-пользователи принялись стыдить зазнавшегося исполнителя хита "Время пострелять".
"Одни понты. Вообразили себя "элитой", а сами бескультурные";
"Какой пример подают эти "звёзды" молодёжи? Заносчивость, высокомерие, эгоизм";
"С одной стороны, они не обязаны фотографироваться с поклонниками. С другой — такое пренебрежение очень обидно фанатам", — осыпали упрёками молодого артиста в Сети.
Niletto (настоящее имя — Дани́л Серге́евич Прытко́в; род. 1 октября 1991, Тюмень, РСФСР, СССР) — российский певец, танцор. Участник проекта «Песни» на телеканале ТНТ (1, 2 сезон), а также проекта «Русский ниндзя».
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