Одни понты: певец Niletto проявил признаки звёздной болезни

Певца Niletto отчитали за высокомерное поведение с фанатами

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певца Данилу Прыткова, известного под псевдонимом Niletto, обвинили в звёздной болезни.

Фото: ВК-аккаунт NILETTO by неизвестен is licensed under public doman Певец NILETTO

Певца Niletto упрекнули в том, что он отказывается делать совместные фото с поклонниками. В этом увидели высокомерие артиста, который забыл о том, что именно зрительская любовь сделала его популярным.

Сам Данила объясняет своё поведение тем, что фотосессии с фанатами якобы отнимают у него энергию. После таких съёмок, по признанию певца, он становится злым и грустным.

Ранее певица Алёна Апина пожаловалась на певца Niletto, который грубо отказал ей в сотрудничестве.

Как сообщает "Царьград", такие оправдания показались публике неубедительными. Интернет-пользователи принялись стыдить зазнавшегося исполнителя хита "Время пострелять".

"Одни понты. Вообразили себя "элитой", а сами бескультурные"; "Какой пример подают эти "звёзды" молодёжи? Заносчивость, высокомерие, эгоизм"; "С одной стороны, они не обязаны фотографироваться с поклонниками. С другой — такое пренебрежение очень обидно фанатам", — осыпали упрёками молодого артиста в Сети.

Уточнения

Niletto (настоящее имя — Дани́л Серге́евич Прытко́в; род. 1 октября 1991, Тюмень, РСФСР, СССР) — российский певец, танцор. Участник проекта «Песни» на телеканале ТНТ (1, 2 сезон), а также проекта «Русский ниндзя».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.