Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Венгрии рассказали, для чего на кухонной тёрке нужна мелкая рифлёная сторона
Учёные опровергли миф о зависимости от сахара — исследование длилось полгода
Поперечный* предостерёг россиян от переезда в Лос-Анджелес: высокие цены и ужасы медицины
Россия защитит нефтетанкеры в случае опасности со стороны Великобритании
Президент Трамп распорядился добавить золота в отделку Овального кабинета
Adani Group и BYD: партнёрство, способное перекроить глобальный рынок аккумуляторов
Осенняя депрессия подкралась в рюкзаке: как начало школы ломает психику
Три простых ингредиента реанимируют старую разделочную доску
Оззи Осборн: сын рассказал о кулинарных привычках и любимой еде отца

Одни понты: певец Niletto проявил признаки звёздной болезни

Певца Niletto отчитали за высокомерное поведение с фанатами
1:13
Шоу-бизнес

Певца Данилу Прыткова, известного под псевдонимом Niletto, обвинили в звёздной болезни.

Певец NILETTO
Фото: ВК-аккаунт NILETTO by неизвестен is licensed under public doman
Певец NILETTO

Певца Niletto упрекнули в том, что он отказывается делать совместные фото с поклонниками. В этом увидели высокомерие артиста, который забыл о том, что именно зрительская любовь сделала его популярным.

Сам Данила объясняет своё поведение тем, что фотосессии с фанатами якобы отнимают у него энергию. После таких съёмок, по признанию певца, он становится злым и грустным.

Ранее певица Алёна Апина пожаловалась на певца Niletto, который грубо отказал ей в сотрудничестве.

Как сообщает "Царьград", такие оправдания показались публике неубедительными. Интернет-пользователи принялись стыдить зазнавшегося исполнителя хита "Время пострелять".

"Одни понты. Вообразили себя "элитой", а сами бескультурные";

"Какой пример подают эти "звёзды" молодёжи? Заносчивость, высокомерие, эгоизм";

"С одной стороны, они не обязаны фотографироваться с поклонниками. С другой — такое пренебрежение очень обидно фанатам", — осыпали упрёками молодого артиста в Сети.

Уточнения

Niletto (настоящее имя — Дани́л Серге́евич Прытко́в; род. 1 октября 1991, Тюмень, РСФСР, СССР) — российский певец, танцор. Участник проекта «Песни» на телеканале ТНТ (1, 2 сезон), а также проекта «Русский ниндзя».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Гробница Те-Каб-Чаака, первого короля Каракола, найдена после 40 лет раскопок
Наука и техника
Гробница Те-Каб-Чаака, первого короля Каракола, найдена после 40 лет раскопок Аудио 
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
Домашние животные
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Мамины запасы отдыхают: закрутка, которую вы точно не забудете — баклажаны, как из ресторана
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё
Последние материалы
В Венгрии рассказали, для чего на кухонной тёрке нужна мелкая рифлёная сторона
Учёные опровергли миф о зависимости от сахара — исследование длилось полгода
Поперечный* предостерёг россиян от переезда в Лос-Анджелес: высокие цены и ужасы медицины
Россия защитит нефтетанкеры в случае опасности со стороны Великобритании
Президент Трамп распорядился добавить золота в отделку Овального кабинета
Adani Group и BYD: партнёрство, способное перекроить глобальный рынок аккумуляторов
Осенняя депрессия подкралась в рюкзаке: как начало школы ломает психику
Три простых ингредиента реанимируют старую разделочную доску
Оззи Осборн: сын рассказал о кулинарных привычках и любимой еде отца
Одна миска на двоих: ветеринары назвали опасности совместного кормления кошки и собаки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.