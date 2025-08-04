Отец совсем плох: Волочкова забыла обиды на мать на фоне общего горя

Волочкова помирилась с матерью на фоне ухудшения здоровья отца

Балерина Анастасия Волочкова забыла все обиды на мать на фоне серьёзной болезни отца.

Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой by неизвестен is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова приехала в родной Санкт-Петербург, чтобы поздравить с днём рождения отца, который после инсульта находится в парализованном состоянии уже 18 лет. Чемпиону СССР по настольному теннису Юрию Волочкову исполнилось 78 лет.

Звезда балета опубликовала в соцсетях фото в обнимку с мамой, отметив, что отец "совсем плох".

"В гостях у любимой мамы", — написала Анастасия под фото.

Подписчики были удивлены тем, как Волочкова быстро меняет своё мнение о родительнице. Они припомнили, что в своих интервью экс-прима "Большого театра" отзывается о матери негативно и винит её во многих своих бедах.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.



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