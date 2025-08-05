Ксения Бородина наслаждается медовым месяцем: где парочка нашла свой рай?

Бородина показала, как проводит медовый месяц с Сердюковым в Италии

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась медовым месяцем в райском уголке планеты.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Вышедшая замуж за блогера Николая Сердюкова Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях красивые снимки с новоиспечённым мужем.

"Наш кайфовый медовый месяц", — подписала снимки звезда "Дома-2".

Бородина объяснила, что они выбрали для отдыха приморский городок Италии Амальфи.

"Узкие улочки, апельсиновые деревья, вкуснейшее мороженое и солнце, которое тут, кажется, светит как‑то по‑особенному", — перечислила достоинства отдыха Ксения.

Подписчики знаменитости стали открыто завидовать Николаю Сердюкову, который удачно женился и теперь имеет возможность посмотреть мир.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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