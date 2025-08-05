Ксения Бородина наслаждается медовым месяцем: где парочка нашла свой рай?

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась медовым месяцем в райском уголке планеты.
Вышедшая замуж за блогера Николая Сердюкова Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях красивые снимки с новоиспечённым мужем.
"Наш кайфовый медовый месяц", — подписала снимки звезда "Дома-2".
Бородина объяснила, что они выбрали для отдыха приморский городок Италии Амальфи.
"Узкие улочки, апельсиновые деревья, вкуснейшее мороженое и солнце, которое тут, кажется, светит как‑то по‑особенному", — перечислила достоинства отдыха Ксения.
Подписчики знаменитости стали открыто завидовать Николаю Сердюкову, который удачно женился и теперь имеет возможность посмотреть мир.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
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