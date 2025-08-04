Мало бабу раздавить: Гордон заступилась за обманутую жену миллионера Товстика

Юрист Екатерина Гордон обрушилась с критикой на миллионера Романа Товстика, который якобы изменял жене с Полиной Дибровой.
Звёздный адвокат Екатерина Гордон не прошла мимо скандала вокруг жены телеведущёго Дмитрия Диброва.
Возмутило Годон то, что Роман Товстик намеревается отсудить у экс-супруги наследников. Юрист заявила, что готова безвозмездно встать на защиту обманутой Елены Товстик в суде.
Гордон предположила, что попытки оставить шестерых детей себе у Романа Товстика связаны с нежеланием выплачивать алименты.
"Мало бабу раздавить танком, надо ещё детей отнять. Тьфу!" — эмоционально высказалась Гордон.
Ранее друзья телеведущего Дмитрия Диброва раскрыли причины его развода с Полиной Дибровой.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).
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