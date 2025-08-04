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Мало бабу раздавить: Гордон заступилась за обманутую жену миллионера Товстика

Гордон заявила, что готова бесплатно защищать обманутую подругу Полины Дибровой
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Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон обрушилась с критикой на миллионера Романа Товстика, который якобы изменял жене с Полиной Дибровой.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: ВК-аккаунт Екатерины Гордон by неизвестен is licensed under public doman
Юрист Екатерина Гордон

Звёздный адвокат Екатерина Гордон не прошла мимо скандала вокруг жены телеведущёго Дмитрия Диброва.

Возмутило Годон то, что Роман Товстик намеревается отсудить у экс-супруги наследников. Юрист заявила, что готова безвозмездно встать на защиту обманутой Елены Товстик в суде.

Гордон предположила, что попытки оставить шестерых детей себе у Романа Товстика связаны с нежеланием выплачивать алименты.

"Мало бабу раздавить танком, надо ещё детей отнять. Тьфу!" — эмоционально высказалась Гордон.

Ранее друзья телеведущего Дмитрия Диброва раскрыли причины его развода с Полиной Дибровой.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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