Илью Авербуха беспокоит разница в возрасте с Лизой Арзамасовой: что он на самом деле чувствует?

Илья Авербух признался, что переживает из-за разницы в возрасте с Лизой Арзамасовой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух поделился своими тревогами, связанными с тем, что Лиза Арзамасова младше его на 22 года.

Фото: Телеграм-канал Лизы Арзамасовой by неизвестен is licensed under public doman Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Илья Авербух объяснил, что его беспокоит разница в возрасте между ним и его супругой, актрисой Лизой Арзамасовой.

"Я бы хотел, чтобы не было такой большой разницы в возрасте", — сказал фигурист, выступая перед публикой на "Таврида Арт".

Спортсмен отметил, что в жизни не всё получается идеально. Он отметил, что встреча его с женой произошла тогда, когда у него уже был своё жизненный багаж.

Лиза Арзамасова поспешила объяснить, что не чувствует разницу в возрасте с супругом. Важно, по словам актрисы, то, что у них совпадают взгляды на мир. Она призналась, что иногда они спорят, однако в базовых вещах они солидарны.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



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