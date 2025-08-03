Ужин с Ангелой Меркель: Орландо Блум высмеял новость о романе Перри с Трюдо

Пока интернет обсуждает возможные отношения Кэти Перри и экс-премьера Канады Джастина Трюдо, Орландо Блум выбрал нестандартный способ реакции.
Актёр не стал опровергать слухи, но элегантно обыграл их через сатиру.
В комментариях под постом издания The Onion, где шутливо сообщалось о его "ужине с Ангелой Меркель", Блум оставил смайлики с аплодисментами. Этим жестом он тонко высмеял спекуляции вокруг Перри, с которой официально расстался в июле.
Напомним, на этой неделе певицу заметили в Монреале: она ужинала с Трюдо, а позже гуляла с ним и своей собакой. Свидетели не зафиксировали романтических жестов, но инсайдеры говорят об "искре" между ними.
Трюдо также посетил концерт Перри, внимательно наблюдая за выступлением. Блум, избегая публичных заявлений, предпочёл превратить ситуацию в абсурд, напомнив, что не каждому светскому событию стоит верить.
Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр.
Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
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