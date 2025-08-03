Сколько стоит звезда? Армения выложит 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес

Стоит ли звезда этих денег? Армения анонсировала концерт Дженнифер Лопес за 7 млн долларов

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Правительство Армении подтвердило выделение 7 млн долларов на организацию концерта Дженнифер Лопес в Ереване.

Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дженнифер Лопес

Вице-мэр столицы Армен Памбухчян назвал расходы экономически обоснованными.

"Каждый турист потратит минимум 500 долларов на билеты, отели и услуги. При 15 тыс. зрителей доход составит 7,5 млн долларов, что покроет затраты", — отметил чиновник.

Памбухчян подчеркнул, что концерт 3 августа на Республиканском стадионе — это также имиджевый проект. Участие мировой звезды, по его мнению, вернёт Ереван в глобальную культурную повестку.

Выступление в рамках тура Up All Night станет для Армении стратегическим шагом. После Астаны певица отправит на Сардинию, но Ереван рассчитывает на долгосрочный эффект: рост потока туристов и инвестиций.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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